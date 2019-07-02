2日下午的雷陣暴雨突然襲擊桃園市，讓驟降的雨量無法消化，導致平鎮區某些道路有積水情形，加上天色灰暗及下班車潮湧現，所幸各轄區派出所應變得宜，目前無傳出任何災情或交通事故。

平鎮警分局副分局長林東星表示，因夏日午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局這幾日已針對大台北地區及桃園地區發布豪雨特報，而2日傍晚的雷陣暴雨，也造成桃園市多處道路積水，其中平鎮區洪圳路、金陵路及高幼路，也因突然驟降的大雨導致10至15公分的積水。

由於正值下班時間，平鎮警分局分局長黃炳訓特別親自前往該路段視查，並立即指揮員警管制、封鎖道路，其中平鎮區金陵路段因車流量大，黃炳訓也親自冒雨涉水協助員警圍拉封鎖管制線，並逐一要求駕駛人減速慢行、保持車距，並聽從員警指揮，確保行車安全。

所幸積水在1個小時內就已退去，在平鎮警分局各轄區派出所員警全力疏導、管制下，並無人員發生意外及其他交通事故。

(中時 )