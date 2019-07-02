48歲韓國女星全美善曾演出《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《請回答1988》等多部知名電視劇，上月29號傳出在全州某酒店的浴室內上吊自殺身亡，震驚韓國演藝圈，隨後其經紀公司也心痛證實她深受憂鬱症之苦。全美善喪禮於今日早上5點半在首爾峨山醫院秘密舉行，前一晚經紀公司也透露了為何出殯儀式選擇以非公開形式進行的悲傷原因，希望外界能夠諒解。

全美善在演藝圈人緣極佳，輕生消息一傳出，宋康昊、奉俊昊、尹世雅、廉晶雅、鄭柔美等圈內好友連忙趕至靈堂弔唁，不敢相信這個事實。雖然全美善靈堂不對外公開，但據在場人士透露，來弔唁的人每個紅著眼眶、神色哀戚，靈堂內更不時傳出哭聲。

據韓媒報導，全美善出殯儀式今早在首爾以非公開形式舉行，包括她的導演丈夫朴尚勳、兒子與母親等親友難忍悲痛，在淚水中送她最後一程。而她所屬經紀公司前一天也透露了為何全美善告別式與靈堂都不對外公開的原因，「已故演員全美善的遺屬們非常傷心和悲痛，希望以非公開的形式出殯」，希望外界能夠諒解。

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(中時電子報)