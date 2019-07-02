馬俊麟戲裡和王瞳（左圖）飾演情侶，被爆假戲真做，惹來正宮老婆吃醋。取自臉書

馬俊麟今出面闢謠。民視提供

在民視《大時代》飾演暖男的馬俊麟，生活中與老婆梁敏婷生的雙胞胎寶寶才滿4個月，梁敏婷日前在臉書發文指老公移情別戀，並對第三者喊話，「王小姐，希望你們能順利抵達終點」，讓和馬俊麟對戲的王瞳衰捲風波。馬、王「滿滿的友誼」被指疑似假戲真做，王瞳說「我是基督徒，我很清楚份際，要是真的這樣，我會被我媽打死，怎麼可能」。

馬俊麟的老婆日前在臉書指婚姻有第三者介入，可能在雙胞胎生下來60天或更早之前就已經出軌。她對第三者說，「王小姐，謝謝你，他很好，到目前為止他還是我覺得最好的隊友，希望你們能順利抵達終點，在虛幻與真實的世界裡，都能不負眾望，幸福到永遠」，但過沒多久，文章已刪除。

據知，馬俊麟第一次在八點檔挑大樑，王瞳在引導他演戲過程中，不會因為他是新人而排擠他，他非常感謝王瞳，兩個人也演出角色該有的情感，會被觀眾討論就是因為情感很自然，知情人士說：「如果要說錯，就是錯在他們螢幕上默契太好。」

王瞳和馬俊麟在戲裡有吻戲、摟抱親密舉動，私下也互動頻頻，王瞳更把馬俊麟帶到樂團演出，這半年來，87樂團演出時，馬俊麟擔任主唱的「狗老大」樂團會在活動上先暖場造勢，有次2人看表演照片，因頭靠得太近還曾被誤會。知情人士說：「換做任何一個女生難免都會懷疑。」

馬俊麟今下午錄民視《美鳳有約》，坦言和老婆有些口角，前陣子因長期拍戲、投入練團工作，劇中有摟摟抱抱、吻戲，樂團表演合唱也會牽手，可能是造成老婆心情不好的原因，「老婆有說要我保持好距離，要不然朋友也會誤會問她，會不會吃醋等等….」。

對於王瞳捲入他的婚姻風波，馬俊麟感到抱歉，表示王瞳對他而言就是前輩，「像老師一樣，幫助我拍戲順利」。坦承因忽略對老婆的關心、未照顧到老婆的心情，「現在都沒事了，之後和王瞳還有工作不會有什麼問題，我們就是好朋友，我自己日後也會注意，因為結婚沒多久，又比較散仙、笨笨的」，允諾以後會注意拿捏尺度，會對老婆更好、多注意老婆的感受，讓老婆安心，最近沒戲也會在家則幫忙老婆照顧雙胞胎。。

王瞳和馬俊麟平時互稱本名，「我叫他馬如龍，他叫我吳姍耘」。對於被暗指第三者，王瞳說，「應該不是吧，我有看到那篇貼文，那應該不是在說我吧，他叫我姍耘、吳小姐。我不太清楚他們夫妻怎麼了，但是因為我跟如龍、跟敏婷也算是朋友，不知道他們有什麼口角還是？應該是有些誤會啦」。馬俊麟是否入戲？她說「不太清楚，希望他們可以好好的處理，畢竟兩個小孩，真的滿辛苦的」。

王瞳是馬俊麟雙胞胎兒子的乾媽，會因此和馬俊麟保持距離？王瞳說，「我是不會尷尬，但是如果要讓對方老婆安心，我很願意做調整」。她和男友艾成愛情長跑8年，王瞳說，「他（艾成）沒有說什麼，我們之間都是一直像家人一樣，昨天才見面啊」。

(中時 )