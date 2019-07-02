設計黑鳥SR-71超音速偵察機的冷戰背景

由「臭鼬工廠」(Skunk Works)設計開發的SR-71黑鳥偵察機是超音速飛機的經典之作，當它在接近大氣層邊緣以極速飛行時，機上的飛行員是什麼感覺？前SR-71飛行員透露：「有人說過駕駛黑鳥可以觸摸上帝的臉，可以這麼說，但這種時候，就得先把高度與速度降下來才做得到。」

據《航空迷》網站報導，前SR-71 黑鳥偵察機飛行員伯特爾森(Gil Bertelson)中尉曾在一本有關SR-71的著作《SR-71黑鳥：故事與傳奇》(SR-71 Blackbird Stories：Tales and Legends，Richard H. Graham著)中回憶起談論駕駛這架經典超音速噴射機的感覺。他對作者表示，當他被指派進行SR-71飛行任務時，心中的的確非常興奮。

他表示，一些同在空軍任職的朋友知道此一消息後，聚會時都會因為好奇心打聽有關SR-71的狀況，很人會想知道「它能飛多高？飛多快？」畢竟這在當時是非常受人注意的先進科技。最後，為了滿足朋友們的好奇心，當時也有各種傳言，但又不能透露真實的數據，因此他選擇了一個比較隱諱的方式來表達。

伯特爾森說，當時3馬赫以上的速度是屬於非機密性的數據，SR-71機組人員的臂章上就繡著「Mach 3+」字樣，因此首先就從3+馬赫談起，他還故作神秘地四處張望一下，然後藉著某位電視節目主持人討論駕駛T-38軍機穿越雲層時引用John Gillespie Magee Jr.所做一首題為《高飛》的詩，詩的最後幾句說：「空間的高度有無可比擬的神聖／我伸出手／觸摸到上帝的臉。」

然後，伯特爾林接著說，「你知道吧！詩裡提到『伸手觸摸上帝的臉』，當駕駛SR-71達到最高速度和高度時，就必須減速和下降高度才做得到。」

《航空迷》文章說，SR-71是黑鳥家族中最先進的成員，此外家族成員還包括A-12和YF-12，是由洛克希德公司副總裁克拉倫斯．約翰遜(Clarence “Kelly” Johnson)領導的洛克希德團隊設計，通常被稱為「臭鼬工廠」，它現在屬於洛克希德馬丁公司。黑鳥的設計目標是3馬赫以上的速度巡航，大約時速3600公里，飛行高度可達26公里。

(中時電子報)