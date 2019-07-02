中華航空樓姓副機師今日凌晨，因失戀酒醉鬧事、竟隨機攻擊無辜女騎士而被法辦；台北地檢署今天下午複訊後，依傷害、強制等罪諭令樓男5萬元交保。

檢警調查，現為華航副機師的樓男，昨晚與女友吵架分手後，先在北市信義區夜店借酒消愁，直到今天凌晨2時多才搭車準備返回住處，不料，他竟在住處附近發酒瘋，不但破壞安全島上的反光柱，之後還在台北市公館商圈附近，隨機攔下1名騎車路過的女騎士，將對方壓在地上狂毆。女騎士驚嚇放聲大叫，呼救聲引來一旁台北市中正二警分局思源街派出所員警的注意，將樓男制伏。

無辜被攻擊的30多歲女騎士，摔車導致全身多處擦挫傷，氣得對樓男提告；據悉，庭訊時，樓男承認酒醉鬧事，檢警勘驗監視器畫面時，他也承認攻擊女騎士的影中人是他，辯稱他當下已喝醉，不知道自己做了些什麼事，並願意向女騎士道歉及賠償損失。

檢方今天下午訊後依傷害及強制罪，諭令樓男5萬元交保，他交保後面對記者追問，以手遮臉不發一語。

樓男畢業於台大財務金融學系並曾任某銀行儲備幹部，通過華航培訓機師的種種考驗後，現為月薪超過20萬元，令人稱羨的華航副機師，他曾向媒體透露培訓期間的艱辛，每天念4小時的書，比讀大學還辛苦。

(中時 )