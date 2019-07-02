十二生肖本週運勢，命理老師詹惟中表示，上週沒有發大財的機運沒關係！本週也許能成為中華民國最強外掛。十二種生肖運勢，可以一次滿足，以下由他為您整理出十二生肖的本週運勢，讓你本週無往不利。

🐭鼠：慣性恐遭致破財危機，建議錢可花在生活享受上，但不宜運用於投資或賭博。

🐮牛：脾氣不穩定，待人忽冷忽熱。適時抒發固然是必要，但仍建議需多調節脾氣，切勿給周圍的人帶來多餘的負擔。

🐯虎：人望佳，更要廣結善緣，與親友多有互動，有機會產生更多的財富。這段期間，建議可多交際，免於與貴人擦肩而過。

🐰兔：恐有莫名小血光造成困擾，建議可去捐個血，得遠離不必要的紕漏。

🐲龍：桃花、財運皆順的一周，建議把握良機主動出擊，不得坐以待斃。

🐍蛇：考試運、人脈皆佳，能碰上長輩提攜，務必握貴人的建議跟指導，得大有突破。

🐴馬：破財恐來自於你的伴侶，建議可適度給予，而非以錢財留住伴侶。

🐑羊：多慮、自我侷限，這段期間恐會出現判斷錯誤帶來的災禍。包含朋友的選擇、投資的判斷，皆須千萬注意。

🐵猴：友人相挺、長輩緣佳、智慧有開，本周屬於猴的好時機，切記把握。

🐥雞：本周建議仍需廣結善緣，良友可成為提升你各方面的好貴人。遠行旅遊可調整心情、居家的風水調整可提升運勢，須格外留心親子互動。

🐶狗：桃花運極佳，追求者眾多，但須慎選來往，以免遭致不必糾紛。錢財運優，值得把握。

🐷豬：感冒、小毛病血光、刀傷不斷，需注意身體的養身，凡事以健康為先。

詹惟中 │2019年6月30日~7月6日十二生肖運勢

(中時電子報)