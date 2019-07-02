彰化縣1名自稱碩士肄業的40歲陳男，去年8月7日晚間7點多，穿著黃色輕便雨衣闖進北斗鎮一間辦公大樓，見辦公室內僅一名年輕OL，無其他人在場，竟將女職員推倒在地後伸進裙底揉捏抓摸臀部，還辯稱只摸了2秒，彰化地院法官近日審結，依強制猥褻罪將他判刑1年2個月。

根據判決書，當時陳男身穿雨衣，進入大樓後一路爬上三樓一處辦公室內，向留守的女職員佯稱「要找王先生」，被害女子回他「我們這裡沒這個人」，陳男卻未離開，反而見四下無人，竟大膽上前將女子推倒在地，以手壓制住她的腰部，再將手伸進女子底褲內撫摸臀部，被害人拚命抵抗、不斷大喊救命變態，才迅速逃離現場。

被害女子身體左側擦挫傷，疼痛近一周，報案時描述涉案男子約178公分，年約40歲，身穿黃色雨衣、深色西裝褲，警方調閱監視器畫面查出陳男涉有重嫌；但陳男矢口否認，並強調當天沒進入該大樓，自己是有正當工作和女友的人，不可能做出這種行為。陳男的辯護律師更主張，強制猥褻的「強制」構成要件是，須有一段時間的進行，違反被害人意願致使不能抗拒，指被害人實際上被摸臀的時間只有一兩秒，應該只構成性騷擾罪嫌。

陳男自稱碩士肄業、在製造業擔任主管，家裡還有父母親、哥哥、姊姊，且有穩定交往的女友，盼獲法院輕判；但法官審酌，陳男曾有妨害性自主跟妨害自由等前科，於5年內再犯、素行不佳，且犯後又不思悔改，判刑1年2個月。

(中時 )