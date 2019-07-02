樂壇年度盛事之一的「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」，今年擴大舉辦，今天（7月2日）主辦單位表示，本次活動將串聯亞洲7國、82組樂團、歌手共襄盛舉，活動期間將舉行8場大師講座、「清新玫瑰趴」與鐵玫瑰樂團大賽等活動。

艾怡良將在「清新玫瑰趴」展現樂壇女力。（新視紀整合行銷提供）

首先登場的是本周五（7月5日）的首場大師講座，由角頭音樂創辦人張四十三以《我家來了飯島愛．談賀爾蒙行銷》為題開講，光看主題就讓人充滿無限想像空間。

「清新玫瑰趴」將在7月27、28日於桃園藝文廣場登場，邀請甫獲金曲獎評審團獎的王若琳、抱回最佳作曲金曲獎的艾怡良，以及鄭宜農、魏如萱、HUSH、柯智棠、舒米恩、慢慢說、黃子軒與山平快、馬修連恩、黎可辰、鹿角樂團、脆樂團、EastWave，以及來自泰國The Mousses、馬來西亞莊啟馨等樂手參加，綻放堅強女力，展現溫柔的力量。

鐵玫瑰樂團大賽分為社會組與校園組，即時起至7月31日報名，不僅總獎金高達100萬元，冠軍隊伍也將參與國際音樂節演出。相關詳情，請洽活動官方FB。

(旺報 )