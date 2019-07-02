以一首「流浪到淡水」紅遍全國的淡水歌王李炳輝，如今71歲高齡仍自力更生，考取新北市街頭藝人，在淡水商圈賣唱，但因表演地點少，需要每天抽籤，才有演出機會，新北市議員江怡臻及陳偉杰今日特別到場會勘，希望為街頭藝人爭取更多的展演空間。

江怡臻表示，李炳輝雖為「市寶級藝人」，但因行動不便，若太太騎機車載他及手風琴，就無能力載其他設備，加上淡水現有4個表演地點，隨抽籤而變換，光前往演出就是一大挑戰。

江怡臻表示，淡水商圈的表演地點，不僅數量不足，也沒有照顧到行動不便的街頭藝人，應重新規畫評估淡水商圈的街頭展演空間，並且針對這些身障但努力謀生的街頭藝人，给予適當幫助。

文化局文化發展科長岳彩琨則回應，相關的提議已經納入考量，會在七月底前研議完成，文化局會根據會勘結果，新增街頭藝人演出點，重新研議調整街頭藝人政策，並另外協助身障、行動不便的街頭藝人演出。

陳偉杰也呼籲，希望市民前往淡水遊玩，除了品嘗美食和欣賞美景以外，也不忘支持一下在地這些辛苦的街頭藝人，讓他們不再「流浪淡水」，來自各方遊客的支持，能使得淡水成為一個更具有深度和人文涵養的景點。

(中時 )