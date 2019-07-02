「啟程－Journey to 100 Prints」聯名下午茶，每位NT$1

080＋10％服務費。（品牌提供）

Daniel Wong女滿版印花棉質上衣，5800元。（品牌提供）

Daniel Wong包滿版印花帆布旅行托特包，7800元。（品牌提供）

國際知名華裔設計師Daniel Wong與香格里拉台北遠東國際大飯店跨界合作，於飯店38樓馬可波羅酒廊推出「啟程－Journey to 100 Prints」聯名下午茶，以Daniel Wong最擅長的印花圖騰訴說他探索旅程中的每一段故事。

Daniel Wong至今已創作累積100種印花精湛工藝，馬可波羅酒廊以Daniel Wong的圖像世界，從舌尖味蕾上的餐點設計到翻玩印花的家具、沙發、抱枕，呼應Daniel Wong獨具風格的印花設計。

「啟程－Journey to 100 Prints」的源由是有故事的，Daniel Wong九歲留學那年發現自己對於數字及閱讀有理解障礙，Daniel說：「天賦與機會戴的是寫著缺憾和考驗的面具，全憑我們自己如何識破當中的偽裝再以高昂的鬥志奮力激發所有的能量，我們一定可以戰勝我們自己！Daniel 在2014年展開他的印花探索旅程，用印花圖騰訴說探索旅程中每一段故事，透過印花堆疊、獨特錯置、交疊拼接創造個人獨特狂野美學，至今已創作累積超過100種印花IP。

Daniel Wong與香格里拉台北遠東國際大飯店首度合作，將38樓馬可波羅酒廊打造成狂野圖騰的時尚舞台，飯店新任法籍甜點主廚 Yann Roumanille以Daniel的印花系列為靈感發想，多款精巧的點心呼應其概念。Daniel與仁美商標共同開發的家飾品系列亦是首次於馬可波羅酒廊登場。

(中時 )