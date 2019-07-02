錯過了兩年，高中最後一年，松山高中後衛張志豪要為高中籃球生涯，綻放一次光彩。

張志豪國中時幫助永吉國中重返JHBL四強，高中選擇松山高中繼續籃球生涯，奈何高一球季前因為「瓊斯骨折」提前報銷，高二那年傷勢復發，再度錯過HBL，今年，張志豪終於順利歸隊，從嘉義配天宮聖母盃重新站上球場。

目前張志豪的上場時間並不多，對於他的狀況，松山教頭黃萬隆說：「志豪目前狀況還早，他的身體對抗、場上的判斷都還不夠，等於要從零開始去學習，這幾個月是他要好好調整、進步的機會，如果沒準備好，新學年HBL聯賽12人名單或許就看不到他的名字。」

睽違約兩年回到球場，張志豪表示，上場就先專注在把自己該做的本分做好，控球也要有所掌握，好好帶領學弟，「覺得自己還要再積極點，距離HBL開打還有3、4個月的時間，這個暑假我就認真練，靠比賽多汲取養分，幫助我進步。」

對於教練說沒準備好就進不了12人名單，，張志豪說：「壓力一定有，但機會本來就是靠自己爭取，現在我的速度還要再提升，表現要更穩定點，也要再練壯一點，以爭取報到12人為優先目標，希望有機會在HBL為球隊貢獻。」

(中時電子報)