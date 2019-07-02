美國一位研究人員在收集數據之後得出一個結論，俄羅斯似乎在干擾GPS導航訊號，最近幾週飛越以色列領空的一些俄國無人機，都有擾亂GPS信號的現象，干擾源來自俄羅斯駐敘利亞的赫梅明空軍基地(Khmeimim AFB)。

以色列時報(Times of Israel)報導，自去年春天以來，許多飛越中東的飛行員，尤其是經過敘利亞周圍空域，都注意到他們的GPS系統顯示錯誤的位置，或者完全停止工作。這些故障事件是幾次無人機對敘利亞俄羅斯部隊發動大規模自殺式無人機攻擊後，情況就陸續增加。

德州大學教授托德‧漢福萊斯(Todd Humphreys)認為，俄國對全球定位系統（GPS）的干擾，似乎並不是專門針對以色列而來，是他們為了保護赫梅明基地，免受無人機偵照與攻擊，連帶造成的附帶損害。

漢福萊斯與他的團隊調查這個現象已經有幾個月了，他們除了引用出現GPS故障的飛機記錄之外，也使用國際太空站上的一系列傳感器的數據記錄，他們終於確定干擾信號的來源是赫梅明基地。這個基地位在敘利亞西海岸，在2015年租借給莫斯科，成為俄國的海外永久基也之一。

漢福萊斯的專業是航太工程師，專門研究衛星導航。他說：「干擾信號非常強大，甚至在太空中都感測的到。」

除了敘利亞以外，俄羅斯與挪威、芬蘭的邊界區域，以及克里姆林宮和普丁官邸附近，都有GPS中斷的消息與傳聞，但俄國都否認他們有故障遮蔽GPS信號的行為。

不過以色列的民航機已經學著應變，以色列機場管理局說，這種干擾不至於引起飛航安全問題，因為除了GPS以外，飛機還有其他方法可以導引。

漢福萊斯說：「這是一件令人討厭的事，但是飛行員已經習以為常。」

俄羅斯不依靠GPS衛星進行導航，他們使用的是自製的格洛納斯系統(GLONASS)。

(中時電子報)