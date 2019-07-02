酒駕新制上路，除酒後駕車及拒測罰責提高外，累犯罰鍰也採累進制；同車乘客同樣有連坐，最高可處新台幣3000元罰鍰。新制上路第2天，今(2)日凌晨4時許，基隆市就有1名廖姓男子拒絕警方酒測，遭開出新制上路首件拒測罰單，並吃下18萬元罰鍰。

警方指出，廖男於基隆市仁二路段一處騎樓騎乘機車，看到前方執勤員警即將機車停至路旁；員警發現將該男子攔下盤查時，其身上散發出陣陣酒味，即要求酒測，但廖男否認騎車並拒絕酒測。

經警方告知其相關法令及權益，新制上路若是拒測，罰鍰已從9萬元提高至18萬元，但廖男仍不願配合，最後警方依法開單，成為基隆市新制實施後酒駕拒測開罰首例。

交通警察隊再次呼籲民眾，「酒駕零容忍」，千萬不要以身試法，心存僥倖酒駕開車，酒駕除了傷荷包，肇事更易造成嚴重傷亡，同車乘客並應盡義務規勸及制止有飲酒的駕駛人開車上路，合力遏止酒駕悲劇一再發生。

(中時 )