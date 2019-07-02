長榮航空與桃園市空服員職業工會今日在桃園市尊爵天際酒店進行罷工後第二次協商，雙方達成初步共識。針對陸續回到工作崗位的空服員，將會視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，但恢復之方式、時間等細節，將於罷工結束後討論。
至於包括「18金釵」內，計有27位空服員在勤務期間擅離職守參與罷工，目前暫列曠職，將待調查後進行懲處，在調查未完成前，先移除曠職的註記，改為空班。
長榮航空在5月8日內部公告因應桃空職工可能發起之罷工行動，讓員工有心理準備可能會發生之情況，包括若虧損將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請／使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施。
長榮航空為獎勵在罷工期間出勤及支援公司的員工，將會於罷工事件結束後，另行依公司恢復狀況提供員工及眷屬使用優惠機票／聯航機票的福利，但因考量部分空服員雖參與罷工未能全程依班表出勤，但仍陸續回到工作崗位，公司也釋出善意，將會視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，但恢復之方式、時間等細節，將於罷工事件結束後另行開會討論。
長榮航空隨時歡迎參加罷工的空服員歸隊，公司的大門永遠開啟等待空服員回家，同時也呼籲桃空職工應尊重空服員返回工作崗位的意願，儘速將三寶歸還給所有空服員。
(中時 )
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