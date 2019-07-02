長榮航空與桃園市空服員職業工會今日在‪桃園市尊爵天際酒店‬進行罷工後第二次協商，雙方達成初步共識。針對陸續回到工作崗位的空服員，將會視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，但恢復之方式、時間等細節，將於罷工結束後討論。

至於包括「18金釵」內，計有27位空服員在勤務期間擅離職守參與罷工，目前暫列曠職，將待調查後進行懲處，在調查未完成前，先移除曠職的註記，改為空班。

長榮航空在5月8日內部公告因應桃空職工可能發起之罷工行動，讓員工有心理準備可能會發生之情況，包括若虧損將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請／使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施。

長榮航空為獎勵在罷工期間出勤及支援公司的員工，將會於罷工事件結束後，另行依公司恢復狀況提供員工及眷屬使用優惠機票／聯航機票的福利，但因考量部分空服員雖參與罷工未能全程依班表出勤，但仍陸續回到工作崗位，公司也釋出善意，將會視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，但恢復之方式、時間等細節，將於罷工事件結束後另行開會討論。

長榮航空隨時歡迎參加罷工的空服員歸隊，公司的大門永遠開啟等待空服員回家，同時也呼籲桃空職工應尊重空服員返回工作崗位的意願，儘速將三寶歸還給所有空服員。

(中時 )