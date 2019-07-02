長榮航空與桃園市空服員職業工會今（2）日進行罷工後第2次協商，歷經10小時討論，初步達成兩大共識。長榮航表示，雙手歡迎參加罷工的空服員歸隊，並呼籲工會尊重空服員回來上班意願，儘速歸還三寶。

長榮航與工會在桃園市尊爵天際酒店進行勞資協商，會議中勞動部、民航局、桃園市勞動局居中協調，初步達成兩大共識。

第一、工會6月20日發起罷工行動，計有27位空服員在勤務期間擅離職守參與罷工，公司目前暫列曠職，將待調查後進行懲處。

該案民航局已經進行了解，勞動部2日也建議由勞資雙方各推舉一名調查委員後，再共同推舉1位主任委員組成3人調查小組，日後共同調查討論後，雙方依據其做成調查報告處置，公司同意依勞動部建議，在調查未完成前，先移除曠職的註記，改為空班。

第二、長榮航針對0508內部公告釋出善意，對於參與罷工後陸續回到工作崗位的空服員，日後將會視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，但恢復之方式、時間等細節，將於罷工事件結束後另行開會討論。

長榮航0508內部公告是因應桃空職工可能發起之罷工行動，讓員工有心理準備可能會發生之情況，包括若虧損將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請/使用員工優待機票暨聯航優惠機票之福利措施。

(工商 )