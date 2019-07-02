金士傑（左起）、宋芸樺、王月現身宣傳。（盧禕祺攝）

宋芸樺和王月、金士傑以及監製柴智屏、馮凱2日出席青春校園愛情片《我的青春都是你》首映會，大家為宣傳電影，各自挑戰用「最青春的聲音」念出片名，女主角宋芸樺作為國片少女代言人率先順利過關，出產多部優質偶像劇與青春電影的柴智屏也秀出甜美嗓音，王月則學小孩子用大舌頭發音。

金士傑則是一出場就霸氣外露，他這次演出畜牧系教授駕輕就熟，笑說：「我原本就畢業於屏東農專畜牧獸醫科，拍攝現場聞到牛羊、牧草的味道，就覺得好親切。」宋芸樺表示這部片跟自己其他校園片不一樣的是，這回她終於追到男主角，而且有吻戲，也完全不緊張，因為戲中是男生告白，對方霸氣十足感覺很自然就拍完了。

問起如果票房好要如何慶祝？宋芸樺先看向柴智屏，柴點名讓男生回答，金士傑馬上搶先說：「請大家喝一杯啊！」馮凱又把球丟回給女主角笑說：「宋芸樺要露大腿。」讓宋趕緊回：「票房好就約男主角宋威龍來台謝票。」

另王月在片中飾演宋芸樺的媽媽，電影中母女倆針鋒相對，戲外卻感情超好，宋說：「月姐在片場都很照顧大家，我感覺就像多了一個媽媽。」王也澄清自己戲裡雖然是一個嚴格逼女兒念書又不准談戀愛的虎媽，但她直呼：「真實生活肯定是要讓女兒直接去把學霸追回來啊。」

(中時 )