桃園市空服員職業工會與長榮航空公司勞資爭議協商，勞動部次長劉士豪表示，過程氣氛良好，得到初步的共識，經過長達11小時協商，雙方對於27位遭公司暫時列為曠職的空服員，已經按照勞動部的建議，暫時以空白班來取代曠職，組成調查委員會調查。

至於長榮在5月8日公告停用員工優待機票的爭議，劉士豪表示，雙方也同意要用漸進式的恢復方式，來進行協商，在勞動部穿梭之下，此次的協商，雙方展現解決爭議的誠意，不過有許多細節需要時間的討論，勞動部在這邊呼籲雙方保持良好協商氣氛，盡速再安排協商。

(中時 )