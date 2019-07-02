空服員罷工2度協商 劉士豪：有進展但未簽團協 21:572019/07/02 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞動部次長表示，2日協商有部分共識。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會與長榮航空公司勞資爭議協商，勞動部次長劉士豪表示，過程氣氛良好，得到初步的共識，經過長達11小時協商，雙方對於27位遭公司暫時列為曠職的空服員，已經按照勞動部的建議，暫時以空白班來取代曠職，組成調查委員會調查。 至於長榮在5月8日公告停用員工優待機票的爭議，劉士豪表示，雙方也同意要用漸進式的恢復方式，來進行協商，在勞動部穿梭之下，此次的協商，雙方展現解決爭議的誠意，不過有許多細節需要時間的討論，勞動部在這邊呼籲雙方保持良好協商氣氛，盡速再安排協商。 (中時 ) #協商 #勞動部 #空服員 #劉士豪 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 15:082019/06/28 生活 道歉空服員 確定跳槽星宇 04:102019/06/29 生活新聞 與工會協商破局 長榮航發千字聲明 21:372019/06/29 生活 從上桌到破局 皆因18金釵 04:102019/06/30 生活新聞 長榮18金釵落跑罷工 民航局要找業者釐清 19:082019/06/30 生活 18金釵涉曠職 民航局要查 04:102019/07/01 生活新聞 看衰協商!空服工會2日上凱道 要小英聽心聲 11:172019/07/01 生活 18金釵罷飛真相曝光 長榮：乘客沒登機是因空服不服勤 15:432019/07/01 生活 長榮航：工會玩兩面手法 16:452019/07/01 生活 生活熱門新聞 台灣為何沒熱浪？專家曝驚人優勢 - 生活 木恩颱風最快今晚生成 專家：雨彈轟炸到週末 - 生活 老翁下體癢到快往生 褲子一脫醫生傻了 - 生活 台大醫提解方 一招讓長榮立刻停止罷工 - 生活 秋後算帳？拿回罷工三寶空姐遭除名 網譙翻工會 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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