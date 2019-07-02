東南科技大學結合產官學界成立無人機產官學聯盟，2日上午9時30分由東南科技大學李清吟校長聯合產官學界代表正式召開記者會宣布結盟。（葉書宏翻攝）

東南科技大學結合產官學界成立無人機產官學聯盟，2日上午9時30分由東南科技大學李清吟校長聯合產官學界代表正式召開記者會宣布結盟。（葉書宏翻攝）

東南科技大學結合產官學界成立無人機產官學聯盟，2日上午9時30分由東南科技大學李清吟校長聯合產官學界代表正式召開記者會宣布結盟。（葉書宏翻攝）

隨著科技智慧化發展，無人機技術研發與應用發展迅速，為搭上無人機與智慧產業的潮流，並了解未來幾年中無人機市場達3兆新台幣的大商機，東南科技大學結合產官學界成立無人機產官學聯盟，2日上午9時30分由東南科技大學李清吟校長聯合產官學界代表正式召開記者會宣布結盟。

新北市教育局長張明文表示，感謝大家一起來為無人機產業與人才的培育、專業的認證，新北市政府感謝東南科技大學讓大家聚在一起共同為台灣競爭力努力， AI產業與未來科技發展為國家未來競爭力最重要的基石，尤其是在東南科技大學務實致用、人才培育與產業真正的連結、未來運用在職業所用。代表新北市政府與政府部門共同支持產官學合作宣言，一起來支持產官學共同合作，促進無人機在未來台灣產業發展佔有重要的地位。

東南科技大學校長李清吟表示，無人機在應用面與技術面商機無限，無人機有九大的應用面：災難救助、海岸巡防、交通控制、科學應用、環境監測、娛樂應用、農漁應用、軍事用途、物流配送。無人機是載具也是工具，配合現在的工業4.0的大人物（大數據、人工智慧、物聯網）。都可以運用無人機把資料、影像、物資，透過GPS衛星定位系統、WiFi，藍芽技術、數位相機鏡頭等科技，幫人類解決。

(中時 )