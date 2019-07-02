《蘿莉破壞王》由攝影Yunus Roy IMER代領獎。（羅永銘攝）

李亦捷主演的電影《野雀之詩》可惜未獲獎。（羅永銘攝）

台北電影節「國際新導演競賽」2日晚間舉行頒獎典禮，台北電影節主席李屏賓、評審團召集人沈可尚，評審萬瑪才旦、山下敦弘、劉蔚然、喬凡娜芙維及入圍劇組均出席，最後大獎最佳影片獎由德國片《蘿莉破壞王》奪得，《蘿》同時也拿下本屆新增會外賽獎項台灣影評人協會推薦獎。

而台片《大餓》拿下觀眾票選獎，導演謝沛如表示：「謝謝觀眾的支持，謝謝演員、劇組，非常謝台北電影節，我2017年參加過國際提案一對一工作坊，這部電影是在台北電影節長大的。」特別提及獎和評審團特別獎則分別由《邊境幻夢》跟《我們與愛的距離》奪得。

另一部國片《野雀之詩》煞羽而歸，導演施立說：「我看過《蘿》，理解評審關注的不一樣，評審比較國際，很多片都已經在國外影展拿獎了，我輸的心服口服。」女主角李亦捷則表示心情跟施立繫在一起，也不會影響台北電影獎影后之爭的心情，「入圍就很有意義了，代表這圈子沒忘了我。」沈可尚解釋：「其實大家對《野》影像構成有很高的評價，是因為其他片主題比較明確，評審解讀不一樣。」

(中時 )