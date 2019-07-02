新北市動保處2日在烏來舉辦「新北市動物行動醫療站啟動記者會」，由市長侯友宜（中）主持。（葉書宏攝）

新北市動保處2日在烏來舉辦「新北市動物行動醫療站啟動記者會」，行動醫療站將提供偏鄉動物醫療服務。（葉書宏攝）

新北市動保處2日在烏來舉辦「新北市動物行動醫療站啟動記者會」，行動醫療站將提供偏鄉動物醫療服務。（葉書宏攝）

新北市動保處2日在烏來舉辦「新北市動物行動醫療站啟動記者會」，行動醫療站將提供偏鄉動物醫療服務。（葉書宏攝）

新北市動保處2日在烏來舉辦「新北市動物行動醫療站啟動記者會」，由市長侯友宜主持，未來將提供萬里、金山、石門等10區寵物醫療服務，彌補沒有動物醫院的困境。侯友宜強調，行動醫療站將可免除飼主、寵物舟車勞頓之苦，守護寵物健康。

烏來區長周守信致詞時表示，以往貓、狗生病，只能送到鄰近新店的動物醫院，光車程就要半小時，加上診療時間還要花上大半天，如今有動物行動醫療站，只需半小時，「新北市政府的關心及侯市長的體貼，原住民朋友都感受到了！」

侯友宜表示，全市29區中萬里、金山、石門、三芝、雙溪、平溪、貢寮、石碇、坪林及烏來等10區未設有動物醫院，因此成立動物行動醫療站，並以行動醫療專車巡迴服務，透過行動醫療站彌補這10區的動物醫療不足，另外也方便寵物施打狂犬病疫苗及免費植入晶片。

侯友宜也提到，原住民飼養寵物，不僅把牠們當家人看待，更是生活及工作上的重要依靠。烏來泰雅族非常重視動物保護，所以特別選在烏來作為第一站，善盡保護動物的好夥伴們站在一塊，共同保護最愛的動物。

值得一提，10區公所及動物行動醫療站獸醫師代表都出席共襄盛舉，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中也到場，希望新北市的動保作為能風行全國。獸醫師公會全國聯合會顧問黃國青則代表致贈顯微鏡支持動物行動醫療站。

(中時 )