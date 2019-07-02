桃園市空服員職業工會副祕書長周聖凱表示，關於秋後算帳有達成部分共識。（甘嘉雯攝）

長榮空服員罷工2日進行第2次勞資協商，空服員工會副祕書長周聖凱表示，從早上9點到晚上8點多，還停在不秋後算帳議題上，另也包括優待票部分，尚未簽訂團體協約前，罷工還是會繼續進行。

周聖凱表示，針對不秋後算帳的條款部分，部分會員的罷工資格認定有被公司改成曠職部，工會與公司爭執很久，公司將27位會員班表STI改記成曠職，雙方協商時，也同意將這些會員暫時改列為空班，另外成立調查小組，調查小組是由勞方與資方各推1人，再由勞方與資方所各推的這1名代表共同再推選1人，總共會有3名成員，都是公正的第三方，針對這27人做後續的調查認定。

另外對於罷工會員權益能夠恢復到罷工之前狀態，周聖凱表示，公司在5月8日發布的公告，參與罷工的會員，在罷工期間，所有人的優待機票都會被暫停取消，但是罷工期間有去支援上班的會員，可以恢復他們的優待機票。

工會認為，這是針對有參與罷工的會員的懲處與打壓，甚至是打壓罷工的行動，這也在不秋後算帳的條款中，列入與公司爭取協商，

至於其它5項並沒有開啟細節的討論，工會表示，與之前的文件不會差別太大，因為像飛安獎金以及航班改過的月份，基本上是已經定案了，不會有太大的差別，只剩下細節的文字，工會這邊希望說可以等。

(中時 )