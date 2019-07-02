長榮航空與桃園市空服員職業工會2日進行第2次勞資協商，人事室副總經理蕭錦隆表示，雙方對於此次罷工在值勤時擅離職守空服員的調查方式、公司員工優惠機票給予方式等兩項議題，雙方具有初步共識。

蕭錦隆表示，有27位空服員在勤務期間擅離職守參與罷工，公司目前暫列曠職，將待調查後進行懲處，除了民航局已經進行了解外，勞動部也建議由勞資雙方各推舉一名調查委員後，再共同推舉一位主任委員組成三人調查小組，日後共同調查討論後，雙方依據其做成調查報告處置，公司同意依勞動部建議，在調查未完成前，先移除曠職的註記，改為空班。

另外，對於長榮航空在5月8日內部公告因應桃空職工可能發起罷工行動，讓員工有心理準備可能會發生之情況，包括若虧損將暫停年終獎金與年度調薪，並暫停所有員工及眷屬申請／使用員工優待機票暨聯航優惠機票福利措施。

蕭錦隆表示，這是為獎勵在罷工期間出勤及支援公司的員工，將會於罷工事件結束後，另行依公司恢復狀況提供員工及眷屬使用優惠機票／聯航機票的福利，但因考量部分空服員雖參與罷工未能全程依班表出勤，但仍陸續回到工作崗位，公司也釋出善意，將會視其貢獻度，漸進式恢復優惠機票的福利，但恢復之方式、時間等細節，將於罷工事件結束後另行開會討論。

(中時 )