新黨推出前秘書長楊世光角逐2020總統大選，楊批評蔡英文總統「不是男人」， 蔡英文今天駁斥，強調拿性別、生育狀況來做人身攻擊，這是否定女性，更是抹煞執政團隊的努力。

針對楊世光表示「我是統派我是男人，一個不是男人的蔡英文，把一個敢講台灣獨立，敢講務實獨立的台灣男人賴清德給幹掉。」 蔡英文今晚在臉書指出，媒體報導有參選人批評我「不是男人」，還說我「沒有下一代」，沒資格談下一代的事。

她說，她從政以來，這一類的人身攻擊從來沒有停過。「我的遭遇，也是很多台灣女性經常會遇到的困擾。」過去三年，她上任以來，提高基本薪資，為生養孩子的家庭減稅、擴大托育補助，也蓋社會住宅，以及推動長照。每一項都是為了下一代，為了減輕年輕爸媽的壓力而做。

蔡英文強調，也許做得還不夠多、不夠好，她接受公評，繼續努力。但是，若是拿性別、生育狀況來做人身攻擊，這是否定女性，更是抹煞執政團隊的努力。

台灣有很多年輕爸媽努力孕育下一代，也有些人沒結婚生子，但她說，這不代表就無法體會父母的辛勞。這種人身攻擊的評論大可不必，為了台灣的下一代，我們會繼續努力做，認真做。

(工商 )