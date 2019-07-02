木恩颱風路徑預測圖。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 FB）

今年第四號颱風「木恩」在天2日晚間八時生成，氣象局預報員陳伊秀表示，木恩3日時會往海南島方向移動，後天到大陸越南交介處。周三持續受低壓帶影響，天氣不穩定，南部及東南部整天都是雷雨天氣；其他地區以午後雷雨為主。尤其北部甚至有局部豪雨發生的機率，請留意短時強降雨。

預報員陳伊秀表示，週三仍受低壓帶影響，南部跟東南部整天雷雨；東北跟東半部有短戰局布雷雨，其他地區以午後雷雨為主。不過，特別提醒，北部甚至有局部豪雨發生的機率，請留意短時強降雨。溫度方面，各地高溫約31至33度，沒下雨時仍悶熱。週四下雨範圍以南台灣為主，其他地區多半是午後下雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出訊息，表示木恩颱風3日起將侵襲海南島、廣西一帶。對台灣不是直接影響，等到木恩登大陸減弱後，殘餘低壓的豐沛水氣，配合西南季風，讓週五開始，又會帶給中南部不少的降雨，但實際雨勢的大小，還要再觀察。

(中時電子報)