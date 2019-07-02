大鵬灣自14年前BOT後，不將與管地方或中央都很期待它的發展，不料10餘年來載浮載沉，直到2019台灣燈會在此舉辦後，才聲名大噪為大眾所知，不料2日驚傳業者將與鵬管處解約，稍早大鵬灣國際股份開發有限公司證實這2年來因雙方溝通不良、無法再合作，將於15日正式解雇百餘員工、16日部分營運。

大鵬灣國際股份開發有限公司指出，雙方一直以來都有「溝通上的問題」，且這些問題他們不斷向鵬管處反映，但這2年來始終無法得到回應與解決，所以今年3月決定提出終止合約，6月送仲裁，現已進入司法程序。

業者說，這些問題包括鵬管處曾在合約上承諾在2009年1月1日前完成施作廢水截流工程系統，但至今都沒有，長年來導致附近民生用等廢水都排到大鵬灣，進而造成他們無法達到甲類水體的遊憩用水標準，大鵬灣的水一直存有高量的氮跟鏻，時常呈現紅潮；此外，還有非法捕撈、非法占用地的問題，以及鵬管處設置的濱灣碼頭以明顯不相當低價與BOT經營項目競爭，這些狀況都一再侵害業者的權利。

業者強調，此次歇業將解雇百餘人，一切依勞基法辦理，將於15日給予解雇員工資遣費，而他們的薪水將支付到8月，另外，因還有部分員工會留下，所以16日園內還有部分營運。

鵬管處則指出，鵬管處基於觀光發展，將持續與BOT業者溝通協商，目前雙方仍處於未解約的狀況，影響層面有待估計。

屏東縣勞工處則說，6月28日大鵬灣國際股分開發有限公司已寄出大量解雇書，而縣府7月2日正式收到公文。

(中時 )