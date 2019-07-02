俄國海事研究潛艇失火14死 22:192019/07/02 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯媒體報導，一艘俄國海事研究潛水艇1日在俄國海域進行工作時失火，船內14人身亡。當局已就事發原因展開調查。 這艘潛艇的基地位在俄國最西北部莫曼斯克州的北莫曼斯克，這裡也是北方艦隊的基地。俄國國防部指出，這艘潛艇在進行生物測定研究時失火，船內14人不幸吸入煙霧而身亡。 (中時 ) #俄國 #潛艇 #研究 #基地 #身亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 住都中心三都更起跑 吸金55億 21:002019/06/28 財經 48歲全美善上吊身亡 死前20分情緒低落打給「他」 22:502019/06/29 娛樂 陸公布「國家網路安全產業發展規劃」 16:422019/06/30 財經 OPEC會議前夕 俄國、沙國同意延長減產 22:522019/06/30 財經 獨》搶高科技人才 經部擬在亞美尼亞設基地 13:192019/07/01 財經 貿易戰停火 顧立雄指這項影響台股最大條 16:322019/07/01 財經 木已成舟 土耳其十天內獲俄國S-400飛彈 20:012019/07/01 軍事 國家住都中心主導三大更新案 招商草案公開閱覽至7月10日 16:152019/07/02 財經 拚觀光 泰、汶、菲、俄國民免簽延長一年 19:112019/07/02 政治 美國表示 俄國駐敘利亞基地正在干擾GPS導航 21:342019/07/02 軍事 國際熱門新聞 真解禁？華為能否用安卓 仍要等他點頭 - 國際 太罕見！30度高溫狂下大冰雹 這城被淹慘狀曝光 - 國際 俄國海事研究潛艇失火14死 - 國際 - 中時 看了很難過！川普自曝G20和陸談香港 - 國際 影》G20全場「嬌點」？第一千金原來這麼尷尬 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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