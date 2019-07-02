俄羅斯媒體報導，一艘俄國海事研究潛水艇1日在俄國海域進行工作時失火，船內14人身亡。當局已就事發原因展開調查。

這艘潛艇的基地位在俄國最西北部莫曼斯克州的北莫曼斯克，這裡也是北方艦隊的基地。俄國國防部指出，這艘潛艇在進行生物測定研究時失火，船內14人不幸吸入煙霧而身亡。

(中時 )