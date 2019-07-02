新北市議員張志豪今（2日）邀集立法委員江永昌及北醫、雙和醫院等產官學界共同召開座談會，期待未來翻轉中和、點亮灰磘。（葉書宏翻攝）

新北市議員張志豪今（2日）邀集立法委員江永昌及北醫、雙和醫院等產官學界共同召開座談會，期待未來翻轉中和、點亮灰磘。（葉書宏翻攝）

位於中和區的灰磘地區，在歷經數十年軍事禁限建後，市府啟動灰磘地區都市計畫，配置社會住宅、住宅區、產業專區和休閒遊憩區四大使用規劃計畫。為加速都市計畫審查進度，未來朝向結合雙和醫院研究能量發展生醫園區，新北市議員張志豪今（2日）邀集立法委員江永昌及北醫、雙和醫院等產官學界共同召開座談會，期待未來翻轉中和、點亮灰磘。

張志豪表示，雙和醫院正在進行B基地計畫建設，同時也會興建生醫科技大樓，但，生醫發展可結合灰磘地區規劃生醫園區，連同遠東工業園區的新創產業，打造生技醫療聚落。張志豪說，萬大中和樹林線預計2025年完工，在交通建設到位後，在生醫產業鏈串聯下，藉由人流、金流、物流創造外溢效益帶動在地就業，重新定位中和的區位經濟。

為推動中和生醫園區，張志豪今日邀請台北醫學大學、雙和醫院、新北市城鄉局、衛生局、經發局進行灰磘生醫園區報告，並邀請立委江永昌、新北生技產業發展聯盟理事長郭義松、中華民國工商建設研究會會長簡美玉及多位產業界代表共同與會討論，灰磘地區鄰近相關里長、里民也都踴躍出席，了解相關開發計畫。

台北醫學大學事業長林俊茂以國際案例表示，發展健康產業是世界潮流，結合產官學研更是新創成功的引擎，才可帶動產業與地方發展，最重要的是中和生醫園區發展是國家生技廊帶最重要的拼圖。台北醫學大學副校長李飛鵬以工業用螺絲釘和醫療用螺絲釘的價差做比喻，灰磘地區生醫園區未來可成為台灣的生醫矽谷，為中和帶來利潤更高的附加產值。

張志豪表示，光是新北市的生技產業相關公司行號就有3000家，占全國四分之一，約有40％醫療器材商位於境內，而相關產業又多集中於中和區，未來加上捷運環狀線通車後，灰磘地區發展生醫園區具有得天獨厚的優勢。現在灰磘地區都市計畫正在內政部審議，會和江永昌委員請中央加速審議，在市府端則會督促跨局處整合，檢視細部計畫並與台北醫學大學、雙和醫院聯手加速推動生醫園區發展，定位中和區位經濟。

(中時 )