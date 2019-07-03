「U13 青少年科普進化夏令營」在屏東首登場，小朋友人人一組「行動顯微鏡」玩得不亦樂乎。（謝佳潾攝）

「U13 青少年科普進化夏令營」在屏東首登場，小朋友人人一組「行動顯微鏡」玩得不亦樂乎。（謝佳潾攝）

屏東囝仔林建明從台大應用力學所博士班畢業後，不僅帶領團隊研發出「行動顯微鏡」獲矽谷投資，還適時地應用在教育上一改以往學生使用傳統顯微鏡的不便，且還延伸出「U13 青少年科普進化夏令營」，而林為回饋故鄉，全台首場就在屏東登場。

林建明說，他從小就對自然科學深感興趣，而父親得知後，特別在他升國中時買了一台顯微鏡給他，那時的他彷彿發現新大陸般，為「微小的世界」驚艷不已，但他長大後發覺，小朋友會因傳統顯微鏡的不普遍性，漸漸對「探索」失去興趣。

他說，傳統顯微鏡價格太貴，即使是學校教學也是一組一組學生輪流用，且還要會調焦距等複雜動作，對初學者而言有點吃力，因此決定推廣「行動顯微鏡」，讓小朋友能輕鬆使用、輕易上手，最重要的是讓他們達到自主學習的動力。

他說，今年暑假舉辦的「U13 青少年科普進化夏令營」，將在台北、台中、台南、高雄、屏東等地辦理，而屏東是首場，因為屏東是他的故鄉，他一定要回饋故鄉，他強調，屏東的孩子不比人差，只差機會、師資以及資源，但孩子的資質絕對不差。

他指出，課程設計以「快速上手、試錯學習、收穫成就」形成正向循環，孩子可從有趣的體驗出發，在嘗試錯誤中學習並獲得成就感，培養對自然科學的信心與自主學習能力。

(中時 )