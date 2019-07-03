雖然美國總統川普於上月30日G20高峰會時宣布會放寬美企對中國大陸電信巨擘華為的貨供，但印度5G負責人表示，由於華為的安全威脅仍存在，印度雖然應該盡快與所有供應商進行5G測試，但必須排除中國大陸的供應商。

印度時報（Times of India）2日引述不願具名消息人士透露，印度5G次級委員會負責人，身兼印度政府首席科學顧問的維杰拉格哈凡（K .VijayRaghavan）在6月13日舉行的印度5G與技術測試次級委員會會議上表示，除中國大陸5G電信設備供應商外，印度應立即與所有5G電信設備供應商進行5G測試。

消息人士指出，在這場會議中，不同政府部門代表對於華為參與5G測試持不同的觀點與看法，但與會者一致認為，由於傳言華為與中國政治、軍事機構有緊密關係，在全球引發安全疑慮，需要採取防衛措施來應對華為參與印度5G測試的問題。

華為向來否認其與黨政軍的關係，但按照中共的規定，華為必須在企業內設立黨組織，並聽從黨指揮，且根據中共法律，華為在中國大陸政府機構認為有必要情況，必須與政府機構分享資訊，引發安全疑慮，美國正在全球呼籲各國抵制華為通訊設備，其中日本、澳洲已經跟進抵制。

美國鼓勵印度也加入抵制華為設備的行列，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月26日與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行雙邊會議；另外，印度總理莫迪和美國總統川普6月28日在大阪舉行雙邊會議時，美國都向印度表達對華為的立場。

不過，目前已有多個歐洲國家對華為5G設備開綠燈，如英國與西班牙；或者仍將華為設備列入考量合作的對象，如德國與匈牙利。綜合外電報導，歐洲國家之所以對華為採取比較謹慎審查的原因為早在3G、4G時代，歐洲各國就已經採用大量華為設備，代表早已大量使用華為4G設備的歐洲營運商若要放棄使用華為，首先必須耗費大量資金拆除現有設備；其次，不少業界人士表示，華為的5G設備技術已經領先於諾基亞、愛立信等競爭對手，也是不爭的事實。

(中時電子報)