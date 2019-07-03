美國總統川普桃色緋聞纏身，日前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）跳出來指控川普20多年前在百貨公司更衣室強姦她，讓控訴川普擔任總統前有不當性行為的女性增加至16人，不過卡洛爾上周接受CNN名主播古柏（Anderson Cooper）專訪直播時竟出現驚人言論，稱很多人認為「強姦很性感」，古柏當場傻眼，馬上中斷訪談、進廣告。

指控川普20多年前在百貨公司對她性侵的時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾，6月下旬接受CNN名主播古柏專訪時竟語出驚人，稱很多人認為「強暴很性感」，讓古柏當場傻眼，馬上中斷訪談、進廣告。影片為當時畫面。

綜合外媒報導，現年75歲的時尚雜誌專欄作家卡洛爾上個月撰文指控1990年代已是知名地產大亨的川普，曾在百貨公司更衣室對她性侵，她描述兩人是在購物時巧遇，川普向她詢問給女性買內衣的建議，之後兩人互開玩笑試穿內衣，沒想到更衣室門關上後，川普就將她壓在牆上，拉下褲子拉鍊對她性侵，她說記不清川普的生殖器是半入還是全部侵入，她不斷抵抗，接著就把川普推開逃出去，事件過程的演變相當訊速。

針對性侵指控，川普發布聲明回應從未見過卡洛爾，甚至直言卡洛爾不是他的菜。

卡洛爾後來接受美國有線電視新聞網（CNN）節目「安德森古柏360度全視野」（Anderson Cooper 360）主持人古柏的現場直播專訪時卻發出驚人言論，古柏問她是否覺得自己是受害者，卡洛爾回應自己是出色的運動員，當時並沒有嚇到動彈不得，反而直接和川普對抗，因此她定義整個過程是「對抗」，「我並沒有被推倒在地、強姦」，否認自己是受害者，她說強姦這個詞帶有許多性行為的意涵，但發生在她身上的並不是，「就只是痛。」

古柏接著打岔，說「大部分人認為強姦是一種暴力攻擊」，沒想到卡洛爾卻驚人回應，「我認為大部分人想到強暴都會認為很性感，他們會有一些幻想。」

儘管畫面沒有拍到古柏的表情，不過相關報導描述他明顯感到不自在，開始結巴，說「我們待會兒再來聊其他話題」，並且要求導播進廣告。

沒想到卡洛爾這時雙眼直盯著古柏補了一句，「和你對話很有意思」，只見古柏尷尬地笑了幾聲，再次發出進廣告的指令。

CNN後續將訪談影片上傳到YouTube上，不過這段尷尬片段已經被剪掉。

Weird! Katie Pavlich notices that CNN left something out of their video of E. Jean Carroll's bizarre interview with Anderson Cooper https://t.co/i6X8mG8iJt — Twitchy Team (@TwitchyTeam) 2019年6月25日

(中時電子報)