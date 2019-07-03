老師居然也有份！印度一名16歲學霸少女，因為父母時常以她為傲四處炫耀，讓少女的4名堂哥竟然聯手一名老師在學校對她下藥輪流性侵得逞。

印度時報報導，印度Sitapur，一名少女因為成績優秀被堂哥們忌妒，這4名堂哥偷偷在少女的食物中下了鎮定劑，將她迷昏後到帶到教師休息室，與一名男老師聯手，輪流性侵少女得逞，其中1人還用手機拍下整個過程。

因為被下藥一直不知情的少女，日前在網路上看到自己被性侵的影片，才知道自己遭遇了如此不堪的羞辱與暴力。少女表示當時醒來，她被告知自己在操場昏倒，被帶到教師休息室休息。少女的父母得知後也立刻報警提告，犯案的5人在上週五前仍未被逮捕。

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(中時電子報)