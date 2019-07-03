台灣女網一姐謝淑薇在今年溫布頓草地錦標賽跨出好的第一步，女單第一輪6：2、6：2扳倒去年溫網四強、前年法網球后奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），賽後接受溫布頓官方訪問，透露自己克敵的方法。

謝淑薇表示，看到籤表出來第一輪要對奧斯塔彭科，她內心覺得是蠻難打的，「我知道她有時候可以打得非常地棒，有時候有會有一些失誤，所以在戰略上面我還是準備打我的Style這樣子，因為如果妳去想太多的話，有時候沒有太大的幫助。」

至於第二盤一開始有點狀況，謝淑薇解釋，對手次盤起初打得很好，自己則是一發進球率較低，二發就讓對手比較好攻擊，後段她提高一發進球率，並把戰術調整出來，總算是直落二結束比賽。

謝淑薇這場比賽只發生4次非受迫性失誤，她表示，到也沒有特別的心理建設，主要是自己從上周伯明罕賽事就一直蠻喜歡草地賽，而一整年球季下來其實打草地的機會也不是特別多，會遇到不少狀況，她就提醒自己，不管來什麼球都全力接著。

除了單打，謝淑薇也繼續和捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）問鼎女雙，照目前賽程來看，周三可能要面臨一日兩戰的考驗，如何做調整，謝淑薇回應：「雙打周三才開始、比單打晚，自己沒有想太多。今天(單打首輪)打得比較快一點，賽後還要拉筋等工作，回去住處會再做一些收操的東西。」

(中時電子報)