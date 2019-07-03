中共對美決定售台60餘架F-16V戰機表達不滿

許多長期觀察美國對台軍售政策的專家都發現，美國川普總統上任以來的對台軍售方式出現了極大的變化，次數增加，但每筆金額減少。美方觀察人士對此稱之為「軍售正常化」，而此一政策把台灣定位為美國的「對外軍售合作夥伴」(Foreign Military Sale partner)，其目的是降低每次軍售的「高調」性質，以期減少中共對於美台軍售表達不滿。

據《詹氏防衛》(Jeanes Defence)報導，美國正在實施對台軍售正常化的進程，改變長期以來用一項大型合約綑綁多個軍購項目的方式，轉而根據具體個多情況進行審議或批准採購美國軍事裝備的請求，而且不會將不同的案子進行綑綁合併執行。這種做法很明顯地是台灣對美軍購定位為「正常」的美國「對外軍售合作夥伴」。

報導分析稱，美方的新戰略用意在於減少原有對台軍售的高調性質，以此來盡量減少中共對此種軍事交易所表達的不滿。最近美國的官方文件以及負責印太安全事務的助理國防部長薛瑞福(Randall Schriver)發表的評論都顯示美方軍售策略的變化。因此可以認為，美方對所有新的台灣軍事採購要求都將實施戰略性的變革。

報導指出，6月底美國參議院通過的《2020年國防授權法案》(NDAA)指出美國應「確保及時審查和回應台灣對國防產品和服務的要求」，並及時向國會通報和遵守國會監督和審查程序，以此來提高對台軍售的可預測性。

此外，6月1日發布的美國國防部印度太平洋戰略報告也指出程序上的變化，美國國防部不斷致力於評估台灣的防衛需求，以協助台灣防衛的機動性、生存能力以及抵抗武力或其他威脅的能力。

薛瑞福於6月底美國傳統基金會(Heritage Foundation) 舉辦的活動中更明確表示，美國政府將致力於把台灣視為一個正常的「對外軍售合作夥伴」。

(中時電子報)