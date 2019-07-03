通靈命理師江嘉葉稱李晨、范冰冰復合機會大。

20190628中天新聞 「我們不再是我們」 范冰冰、李晨宣布分手！

范冰冰、李晨日前在社群網站證實4年情破局，只是兩人分手後3天，又被民眾直擊聚會吃飯的畫面，令范冰冰捲入「假分手真復出」質疑。不過以通靈聞名的命理師江嘉葉，就親自觀看范冰冰、李晨前世今生，鐵口直斷兩人這次分手的確是與逃稅案范冰冰遭重罰40億台幣有關，不過她也表示范冰冰、李晨兩人感情仍存在，復合機率超級大！

江嘉葉稱李晨、范冰冰前世是一對恩愛夫妻，夫唱婦隨，讓周遭的朋友都很羨慕，只是范冰冰虛榮心重，要求很高的物質生活，雖然李晨已提供妻子優渥高檔的物質，可是她仍不滿足，胃口越養越大，疼愛妻子的李晨只好做牛做馬的掙更多的錢，但卻發現范冰冰是個無底洞，令他一怒而去，留下范冰冰和滿屋的富麗堂皇和珍貴的首飾、服飾等。

江嘉葉稱兩人這世再度重逢，心心相印，情意綿綿，令人羨慕的一對未婚夫妻，李晨對范冰冰幾乎百依百順，但兩人卻是有個性的；女的雙顴高聳有氣，個性剛硬不服輸，脣形氣強，說話不饒人，李晨眼神柔順，剛中有柔，柔中有剛，雖會忍讓范冰冰，但若激怒他，也是會發飆的。

江嘉葉更從兩人因果看到，其實李晨在錢財上仍虧欠范冰冰許多，雖前世李晨為了范冰冰揮霍付出很多錢財，仍不夠償還他在因果尚欠冰冰的債務，因此這世李晨必須繼續償還。

所以江嘉葉直言兩人分手原因絕對是因范冰冰逃稅問題，惹得小倆口壓力大，心情不好之下用言語刺傷對方，但她認為：「范冰冰逃稅事件，就現實上兩人的關係，李晨應幫冰冰，再以因果論之，李晨更須幫她，否則這筆未還清的債，李晨可要在下世繼續償還。」

江嘉葉表示兩人感情上的姻緣線很清楚、一點裂痕都沒有，代表兩人感情還是存在，復合的機會大；尤其范冰冰人中、下巴圓滿有氣，老運甚佳，財庫飽滿，加上額頭福德宮有亮光，一切災難都可以逐漸化解，事業依舊強勁，風光不受影響，且嘴型豐滿有氣，代表感情有所寄託，只要順天意，不做違法之事，且多行善布施、積德，將會事業、感情兩得意，直指范冰冰未來運勢只會越走越高越順遂。

(中時電子報)