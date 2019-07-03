台大校長管中閔遭監察院以違法兼職彈劾，公務員懲戒委員會昨（2）日下午公開審理，管中閔則在臉書發文發表聲明，希望在司法前面捍衛自己清白，也強調：新的政治迫害就是以「深文周納」與「羅織構陷」來入人於罪。

而韓國瑜昨深夜也在臉書發文聲援，「我是台灣人，我挺管校長，我們不能再沉默」，指出台灣引以為傲的民主自由又有一塊角落轟然坍塌。

韓國瑜痛批，今天的台灣，沒有民主自由、沒有公平正義，只有一個「順我者昌、逆我者亡」的綠色執政，只有一群「以民主進步之名、行專制退步之實」的國之妖孽。

韓也自比管中閔，被一群豺狼虎豹起而攻之，但更可怕的是，整個台灣在這些豺狼虎豹的手上停滯虛耗！

韓國瑜分享德國神學家馬丁·尼莫拉(Martin Niemöller)的那首著名的詩《First They Came...》

「起初，納粹抓共產黨人的時候，

我沉默了，因為我不是共產黨人。

當他們抓社會民主主義者的時候，

我沉默了，因為我不是社會民主主義者。

當他們抓工會成員的時候，

我沉默了，因為我不是工會成員。

當他們抓猶太人的時候，

我沉默了，因為我不是猶太人。

最後當他們來抓我時，

再也沒有人站出來為我說話了。」

韓國瑜呼籲大家願意站出來，願意為這個不願同流合污、不願屈服強權的台大校長站出來發聲，為了有一天當你擋了這些豺狼虎豹的財路而被窮追猛打的時候，也會有2300萬人為了你的清白無辜、你的尊嚴權利站出來發聲！

(中時電子報)