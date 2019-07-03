謝承均親自進實驗室。（星之國際）

謝承均與品牌執行長林慈棋共創Renata-A 。（星之國際）

謝承均造訪有機茶園。（星之國際）

謝承均造訪有機茶園。（星之國際）

三立戲劇一哥謝承均（仔仔）不僅在拍戲主業深獲觀眾喜愛，副業也經營得有聲有色，近期他又將投資觸角跨界擴及髮品業，他2日開心宣布，下週即將推出擁有獨家專利的漢方養髮洗髮精「RENATA-A」，重視環保的他，且研發出全球第一款以台灣專利茶葉梗低碳環保瓶，照顧頭皮健康的同時，也對我們的地球很友善！

謝承均過去長期拍八點檔，頭髮必須上造型劑和髮膠，再加上不正常的作息時間，頭皮常有不透氣和出油感。近兩年感覺髮量減少，洗髮時感覺到落髮增多時總是心頭一驚，他與周遭親友，也常互相交換能強健髮根的洗髮精資訊，最近一年他與自己的好友、有30年經驗的台灣專業沙龍髮品蕾娜塔創辦人林慈棋，合作研發可以減少落髮、讓新生頭髮健康強韌的配方，團隊今年已正式取得「RElite再森精萃」配方專利認證，代表他英文名字Angus的「RENATA-A」品牌正式成立。

跨界成立髮品品牌，演藝圈好友都成為他的諮詢顧問，從產品定位，效能和香氛，每次好友給了回饋，都給他研發的靈感。藝人好友包括江國賓、王宇婕、潘逸安、大牙周宜霈、林宜禾等人，給了很多好的回饋。他表示，不僅自己和藝人好友持續使用這款多種漢方藥材研製的洗髮精，也透過臉書邀請了300多位不認識的網友試用體驗，反應都很好，所以他敢掛保證正式推薦。

仔仔2日特別和研發團隊成員到了宜蘭冬山鄉一處有機茶園，體驗採茶與製茶相關製程，以及了解茶農以自然農法栽種，回收利用友善環境、對產品安全健康的堅持。他聽取了四代傳承的茶農老師解講人與自然的共生，吸取更多寶貴意見。

一向重視環境保護、節能減塑減碳議題的他，在研發產品過程中，找到綠色環保科技公司，一起突破困難，完成全球第一款台灣專利茶葉梗低碳環保瓶，第一批產品的瓶身，全部利用南投竹山茶園採茶後留下的茶葉梗，把傳統塑膠瓶器導入了綠色環保因子。以茶葉梗取代部分石化塑膠，可減少資源的浪費及對環境的破壞，也達到了歐盟一星認証標準。

他說，他的漢方純淨洗髮露，環保再生包裝為業界第一，瓶身一定比例採用茶葉梗生製，能百分百分解為堆肥，也可以完全燃燒，達到垃圾減量，友善環境目的。除了瓶身有著茶葉梗的質樸觸感，外盒原色、印製也僅使用大豆油墨，盡量環保利於回收。

(中時 )