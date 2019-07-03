公務員懲戒委員會2日審理「管中閔違法兼職案」，管發表聲明「希望我是遭受這些政治迫害的最後一人」，高雄市長韓國瑜2日深夜在臉書發文，分享這則新聞報導，表達力挺管校長，並痛批「今天的台灣，沒有民主自由，沒有公平正義，只有一個順我者昌、逆我者亡的綠色執政，只有一群以民主進步之名、行專制退步之實的國之妖孽」。

「我是台灣人，我們不能再沉默」，韓國瑜臉書發文表示，在電視上看到管中閔落寞卻堅毅的身影時，他覺得台灣引以為傲的民主自由又有一塊角落轟然塌陷，他也走過和管中閔一樣的路，被一群喝著納稅人的血、吃著反對者的肉的豺狼虎豹起而攻之，最可怕的是，許多才德兼備的治國人才都在這些豺狼虎豹的利爪中埋沒退場，整個台灣在這些豺狼虎豹的手上停滯虛耗。

韓國瑜分享德國神學家馬丁·尼莫拉（Martin Niemöller）的著名詩作《First They Came...》：「起初，納粹抓共產黨人的時候，

我沉默了，因為我不是共產黨人。

當他們抓社會民主主義者的時候，

我沉默了，因為我不是社會民主主義者。

當他們抓工會成員的時候，

我沉默了，因為我不是工會成員。

當他們抓猶太人的時候，

我沉默了，因為我不是猶太人。

最後當他們來抓我時，

再也沒有人站出來為我說話了。」

韓國瑜呼籲大家站出來，為這個不願同流合汙、不屈服強權的台大校長發聲，不只是為了台灣的校園民主、司法正義、民主自由，更是為了有一天當你擋了這些豺狼虎豹的財路而被窮追猛打的時候，也會有2300萬人為了你站出來發聲。

(中時 )