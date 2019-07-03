張鈞甯。《美麗佳人》提供

張鈞甯。《美麗佳人》提供

張鈞甯。《美麗佳人》提供

張鈞甯接受《美麗佳人》訪問，提到2019年依舊行程滿檔，估計會在今年上檔的都市刑偵劇《不說再見》裡的歐可欣，就是讓她大呼過癮的一個角色，「歐可欣是黑道老大的女兒，是一個很外放的人，愛幹嘛就幹嘛，她的情緒也很直接，跟之前詮釋過的角色不太一樣。最有挑戰的地方，是要變成那樣個性的人，因為她很打開，我則是很有禮貌的人、會想很多，但她只顧自己想怎麼樣，揣摩的過程真的滿好玩。」

張鈞甯說，「我很早就放棄完美這件事了」。這麼多年來，背負著媒體給她的「完美小姐」頭銜，處女座的她早已看開，「大概30出頭的時候我就放棄，我現在覺得不完美比較好玩，沒有一個人、一件事情會是完美的，知道這樣，才會更開闊地去學習，妳會放過自己，放過別人，生活會比較有趣」。

張鈞甯做什麼事情都是全力以赴，大膽的事情也沒少做過，不管是高空彈跳、轉山、吃蟲、跳飛機或者是加入《跟著貝爾去冒險》…，在冷靜理性，甚至帶點拘謹的外表下，她有顆大膽無畏的心，當問到做過最大膽的事情時，張鈞甯說，「應該是一見鍾情吧，那種沒有辦法抵抗的一見鍾情」。

雖然行程被工作佔據，就算好友陳意涵已經進入人生的下一階段，張鈞甯說她還是不著急，自詡為工作狂的她，因為工作而得到滿足，同時也深知戀愛的緣分會出現在該來的時候。「我一向對感情都挺隨緣的，緣分是上天注定的，看怎麼珍惜跟把握吧。緣份也會讓妳學習很多東西，得到跟失去，有時候不要那麼在意，但過程是很重要的。愛的時候就全力以赴，要不然就不要愛。我想要好好的愛一個人，很簡單的，沒有轟轟烈烈的火花，會把別人放在心上，這樣就好」。

聊到感情，張鈞甯也分享了她最近的一些體悟，「身邊的高中、大學同學會跟我說，她們覺得自己太早結婚了，到了這個年紀才覺醒自己要的，但身邊已經有了老公孩子，可能要為孩子放棄追求夢想。我想跟所有女生說，不要害怕年齡的事，不要害怕社會給你結婚生子的壓力，其實我們應該自私一點，在這世界上看的更多、更遠，再仔細思考做的每一個選擇，要相信自己一定值得最好的」。

(中時 )