馬俊麟劇中和王瞳飾演情侶，觀眾看得入戲，盼登對的兩人在一起。

馬俊麟坦言和王瞳（左圖）走太近，讓老婆不開心 。

6月7日端午節前夕，馬俊麟和老婆（左二）曾到攝影棚內探班，和王瞳也互動愉快。

在民視《大時代》飾演暖男的馬俊麟，生活中與老婆梁敏婷生的雙胞胎寶寶才滿4個月，梁敏婷日前卻在臉書發文指老公移情別戀，並對第三者喊話，「王小姐，希望你們能順利抵達終點」，與馬俊麟對戲的王瞳衰捲風波，甚至被指假戲真做。

馬俊麟2日白天出面澄清後，3日凌晨在臉書寫下：「謝謝大家對我和我太太的關心。我太太沒有產後憂鬱症；她每天都和我的岳母照顧孩子們，非常辛苦。整件事情其實已經化解了誤會，希望現在一切回歸平靜；我是公眾人物，大家對我可以有任何的批評或是意見，但請不要去責備我的太太。再一次謝謝大家，很抱歉驚動大家，給大家添麻煩了。」

馬俊麟的老婆有這個情緒不是沒有原因，問題出在王瞳和馬俊麟在戲裡有吻戲、摟抱親密舉動，平時也互動頻頻，這半年來，王瞳所屬的87樂團演出時，馬俊麟擔任主唱的「狗老大」樂團也會在活動上先暖場造勢，有次2人看表演照片，因頭靠得太近曾被誤會。

馬俊麟昨坦言和老婆有些口角，前陣子因長期拍戲、投入練團工作，加上劇中和王瞳有摟摟抱抱、吻戲，樂團表演合唱也會牽手，因忽略對老婆的關心、未照顧到老婆的心情，因此造成老婆心情不好，「老婆有說要我保持好距離，要不然朋友也會誤會問她，會不會吃醋等等….」。

他說，「現在都沒事了，之後和王瞳還有工作不會有什麼問題，我們就是好朋友，我自己日後也會注意，因為結婚沒多久，我又比較散仙、笨笨的」，允諾以後會注意拿捏尺度，多注意老婆的感受，最近沒戲也會幫忙老婆照顧雙胞胎兒子。

(中時 )