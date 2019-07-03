台灣大車隊營運長周恆倫（中）親身關懷特教生，和樂活社司機們一同帶給孩子歡笑與溫暖。圖：業者提供

台灣大車隊執行長楊榮輝（左二）引導特教生家庭體驗沙畫創作的樂趣。圖：業者提供

台灣大車隊有一群充滿愛心與熱心的司機們，六年多前自發性地組成公益社團-「樂活社」，每人每月捐出100元，集資幫助了無數患有罕見疾病或需受特殊教育的小朋友，今年6月29日與臺北市政府教育局共同舉辦「貼近土地、讓愛傳遞」特教生家庭日活動，號召司機大哥、大姊們伸出溫暖的雙手，陪伴特教生家庭前往埔心牧場一日遊。

受限於認知或行動能力，身心障礙學生較少有機會參與戶外體驗，尤其是乘坐輪椅、行動不便的孩子，家中必須面對更繁雜的交通與人力照顧問題，因而降低了帶孩子外出的意願。

在積極傳遞「一日志工」理念的努力下，台灣大車隊樂活社已連續第五年發起特教生家庭日活動，報名免費接送特教生家庭的志工社員人數也即將突破千人，參與今年特教生家庭日活動的愛心司機們，一早便開車到特教生家庭迎接，護送抵達埔心牧場後更貼心陪伴，帶領特教生孩子和可愛動物們零距離互動，期待幫助在學習與生活上較為辛苦的身心障礙小朋友們，從有趣好玩的自然體驗中放鬆身心，同時也在課外生態教育中拓展眼界與增進人際技巧。

特教生家庭日活動邀請對象原本僅限於國中小特教學校學生，但今年現場還有一位年僅4歲的孩童，出生一個月隨即罹患眼癌，成長過程中時常得住院接受化療，為協助這位小小孩從大自然中探索世界的美好，台灣大車隊樂活社也特別歡迎他與父母親，到埔心牧場共度愉快的親子時光。

許多特教生孩子因為第一次挑戰擠牛奶，都興奮地躍躍欲試，在體驗餵食馬兒、乳牛、小羊等小動物的過程中，歡笑聲更是從未間斷，再加上壯觀的牛仔趕羊秀等各式驚喜表演，每位小朋友都與家人共度了歡樂難忘的一天。

台灣大車隊總經理李瓊淑看到這麼多司機大哥、大姊自願放棄一天的工作時間，發自內心關懷照顧這些特殊孩子，扮演啟發他們學習興趣和生活能力的天使，讓她感動又欣慰。

為特教生小朋友臉上帶來開心與滿足的笑容，是愛心司機們最大的願望，台灣大車隊樂活社社長吳友翔說：「擁有身心障礙孩子的家庭需負擔較大的經濟壓力，因此即使到了週末，這些特教生小朋友也常常得獨自在家，再加上外出的交通與人力照顧問題，導致他們從小到大不太能到戶外遊玩，走進大自然的機會更是少之又少，因此我們希望藉由每年舉辦兩次的大型特教生家庭日活動，為他們創造更多美好的童年回憶，幫助同樣具有無限潛力的特教學童快樂成長。」

在付出愛心的過程中，每位司機們更真切地感受到心靈的富足感及成就感，台灣大車隊也期許未來能有更多司機加入公益關懷的行列，讓愛源源不絕、將希望傳遞下去，齊力為台灣社會創造更多溫暖力量，並經由充滿幸福感的司機和服務，帶給全台千萬乘客不斷升級的服務感動。

台灣大車隊成立近14年來，投身社會公益關懷不落人後，每年贊助數十家公益團體，服務範疇橫跨兒少照護、婦女關懷、老人服務、身心障礙與特殊醫病等，除支持各大公益活動，並透過遍布大街小巷的車隊媒體力量，協助宣傳慈善理念與愛心募款等，期許不斷在台灣社會發揮正面影響力。

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