這篇在陳斐娟節目中引爆激烈討論的PO文。(翻攝曲佳雲臉書)

長榮空服員罷工昨進入第13天，陳斐娟主持節目《這！不是新聞》近來因為討論長榮罷工受矚目，然而她昨晚在討論桃空職工監事曲佳雲一篇上月16號的時候也動了肝火，與全教總理事長張旭政在節目上激烈爭辯，怒指該空姐行為「簡直是在霸凌不要罷工的人」！

陳斐娟昨晚在節目討論到曲佳雲在上月中旬臉書PO文，「凡揪出真珠or真珠慢跑截圖同夥人or所謂不要臉漢奸走狗者，致贈小資熱賣富比積生技產品價值萬元以上一套：加強型扭力肽+黃金泉肌底賦活露+拉提抗皺回轉奇肌+玫瑰精露胜肽護手霜+全效胜肽DD霜（小資同步～）…….. 歡迎加入懸賞加碼對抗邪惡的行列。」

陳斐娟說自己一開始還看不太懂「真珠」之意，問了年輕同事才知道這是叛徒的意思，原來曲佳雲文章意思就是若抓到了告密者，就送小禮物，此舉也讓陳斐娟質疑「這樣做對嗎」，因為她認為不管參不參加罷工都好，都應尊重個人意志。

不過全教總理事長張旭政表示這是曲佳雲的個人行為，社會要怎麼評價她是她自己要去承擔負責的。但陳斐娟十分不認同此說法，一秒反問「但是她是工會重要幹部，今天她還坐在談判現場欸！」張旭政堅稱：「這不代表是工會行為啊，那是她個人…」話還沒說完，就被陳斐娟激動打斷：「那如果不是工會行為，你不要派她出來談判啊，那你可不可以說董事長的行為不是公司的行為？」

陳斐娟又問張旭政，若這是個人行為，那工會需不需要出來制止？「你這簡直在霸凌不要罷工的人嘛，這樣不對吧！我們說公道話，真的不可以這樣子，就算我今天不參加罷工，這是民主自由社會，我要三寶你趕快給我嘛！」直言工會應該要有「我雖然不認同你，但我仍會尊重你」的雅量，這才是民主社會。

(中時電子報)