暑假到了，計畫到哪走走呢？來日本高知縣走走吧！國人海海外旅遊喜歡去日本，然去過東京、大阪，其實也能到其他縣市走走！ 高知縣是幕末維新英雄坂本龍馬故鄉，這裡有四萬十川美景外，還有夜來祭、龍和洞、大型的戶外活動設施「Mont-bell Outdoor Village本山」、世界漫畫選拔等，祭典、建築、藝術等，歡迎大家來走走！

高知夜來祭預計將於8月9日至12日舉行。（高知縣提供）

起源於高知縣的夜來祭YOSAKOI，固定於每年8月9日至12日舉辦，至今已有約65年歷史，高達約2萬名舞者每年此時都會聚集在市內16處演舞場巡迴表演，激情破表的演出每年都吸引國內外100約萬人臨場觀看，有些人甚至因為迷上夜來祭YOSAKOI因此「夜來祭YOSAKOI移居」高知，然而如此精力充沛的祭典魅力也從高知推廣至全日本，至今已有多達200處以上、全世界約29國以上舉辦相關舞蹈祭典活動！

龍河洞全長約4公里，為國家指定天然紀念物，也是全世界唯一經考古學出土證實曾作為居住空間使用的鐘乳洞。（高知縣提供）

日本三大鐘乳洞，位在高知縣香美市的「龍河洞」即將在7月6日以全新面貌粉墨登場！龍河洞全長約4公里，為國家指定天然紀念物，也是全世界唯一經考古學出土證實曾作為居住空間使用的鐘乳洞，是為歷史及學術性高價值史蹟得以保存至今。令和元年，擁有悠久歷史歲月的龍河洞將推出全新企劃，導入洞內彩燈及光雕投影，為原本神秘的洞內加添互動型體驗元素，更搖身躍向全球化景點。入洞後約1公里即可進入鐘乳洞的奇幻世界・

Mont-bell開發的戶外活動設施「Mont-bell Outdoor Village 本山」將於7月7日開張。（高知縣提供）

2019年2月1日起「龍馬假期～自然體驗活動」正式開跑，高知縣引以為傲的歷史及美食為基礎，結合大自然景點及體驗，諸如唯有在高知縣好山好水才體驗得到的獨木舟、泛舟等動態體驗、老街巡禮及來去鄉下住一晚農村生活體驗，內容豐富多元主打所有客群。

「Outdoor Village 本山」更是本活動的重點設施，全新的文青風度假小木屋、全地產食材入菜以及溫泉，不僅作為嶺北地區觀光據點，同時也具備旅客服務中心功能。 明年2020年7月將舉辦地區博覽會「土佐嶺北博覽會」，預計嶺北地區（大豊町、大川村、本山町、土佐町）將一躍成為注目焦點

世界漫畫選拔。（高知縣提供）

高知縣與NICONICO漫畫及Comic Walker合作舉辦從全世界募集一格漫畫的競賽「世界漫畫選拔」，第二屆即將開跑！全世界的高中生或一般民眾不分國籍均可上網登錄作品，通過初賽後，將由職業漫畫家公開評選出當介最優秀作品。

去年第一屆世界漫畫選拔，全世界共有13國籍共201件作品報名，來自台灣的作品更多達47件僅次於日本！今年的競賽項目除了一格漫畫「高中生類別」、「一般類別」之外，更增加「故事型漫畫類別」共3類別於8月5日至12月1日公開徵選。

(中時電子報)