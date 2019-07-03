全球暖化，生態匹變，許多生物正在消失中！以生物多樣性作為主題，第九屆台灣野望國際自然影展7月2日以大衛．艾登堡爵士主持的《藍色星球II：共同的海洋》進行首映，強力宣導生物多樣性，即日起在台灣各地透過20部國際影展得獎的生態紀錄片，提醒台灣民眾生物多樣性的意義，並提供減少生物多樣性威脅具體可行的作法。

野影望精選影片-「瀕危物種影像方舟」劇照。（圖取自台博館官網）

首映會上，來自全國各地共12個共同主辦單位均派代表出席與會，還有已連續三年追片的小朋友特別打扮成片中動物的造型到場支持。國立台灣博物館副館長王逸群以今年全球大量灰鯨異常死亡為例，提醒人類行為對大自然的巨大影響，同時也呼籲大眾面對世界，應該思考需要、想要、該要和能要的差異，更友善地對待大自然。

本屆開幕片《藍色星球II》在英國播映後，引發減少塑膠使用的風潮，甚至被稱為「藍色星球效應」（Blue Planet Effect），在今日海洋廢棄物受到全球重視的今日，更顯其影響力。台灣四面環海，季節天候也受到海洋的影響甚大，海洋更是台灣人民重要的蛋白質供應來源，每一位台灣的朋友都應該看這一部影片，相信更能瞭解海洋目前面臨的危機，並且願意為海洋環境保護盡一份心力。

其他精選影片包括《北極熊流亡記》、《龐然大物螞蟻山》、《與鷹偕行》、《溫柔巨人長頸鹿》、《猩際戰士崛起》、《外來巨鼠成災》、《獅子幫規》、《瀕危物種影像方舟》、《暴龍真貌》等，播映地點包括國立台灣博物館、國立自然科學博物館、國立台灣史前文化博物館、林務局、國家公園等多處，各場域播映場次及片單可至各單位官網查詢。

台灣野望影展首映 以「藍色星球II」打頭陣。（圖取自台博館官網）

台灣野望自然傳播學社秘書長王誠之表示，日前(5/6)聯合國發布的《全球評估報告》指出，未來的數十年之中，將有一百萬種以上的生物面臨滅絕的威脅。本屆影展特別定調為「生物多樣性主題影展」，將影片以「遺傳多樣性」、「物種多樣性」及「生態多樣性」作為分類，提醒觀眾生物多樣性之美及其意義。

此外，野望影展也標示「棲地喪失」、「過度利用」、「氣候變遷」、「外來種」等生物多樣性面臨的威脅，並且提供具體可行的作法，值得中小學同學、家長以及所有關心自然環境的朋友觀賞。

(中時電子報)