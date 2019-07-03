◎中國時報

● 高雄市長韓國瑜因為登革熱，怒批蔡政府在台灣搞「一國兩制」，2日再開直播，炮轟中央防疫補助「寧給外人、不給家人」，連公布資料都扭曲、剪接；其實民進黨執政，對藍綠縣市補助大小眼，苦主還有台中市長盧秀燕，爭取2020台灣燈會經費1億，交通部卻傾向依基本額度補助3000萬，跟今年屏東燈會補助3億，天差地遠，盧憂中央口惠而實不至！

香港七一示威演變成暴力衝占立法會，引起全球關注，香港特首林鄭月娥2日清晨4時召開記者會，譴責暴力，強調將對違法行為追究到底，也表明不會下台；北京中央多個涉港部門，包括中聯辦、國務院港澳辦，齊發聲譴責暴力，並將示威者定性為「極端激進分子」。

● 高雄市長韓國瑜昨天提出「相挺中小企業」政策具體思維，他認為台灣是以中小企業為骨幹的經濟體，政府「拚經濟」不是「拚科技」，不能把利益集中在少數人身上，多元的中小企業才是解決人才供需與低薪方法。相挺中小企業的關鍵點，就是用資金打通中小企業的任、督二脈。

● 國民黨總統初選參選人郭台銘上周在政見會提出0～6歲幼兒由國家養政策，引發各界質疑。同黨參選人朱立倫都說，即使郭所有的資產拿出來，都只能養1年。常點評時政的臉書粉專「老天鵝娛樂」進行網路投票，至昨天有71％網友認為不可行。甚至還有網友留言說是「騙選票的政策」。

◎旺報

● 「習川會」談台灣問題其實大有玄機。大陸涉外人士表示，大陸國家主席習近平談完經貿問題後，又花了近10分鐘向美總統川普講述台灣問題，足足占了會談時間近1/8；且在朝鮮半島問題前提出，足見北京的重視。大陸官媒新華社亦使用，習近平「闡述」台灣問題立場等用字，也形同間接佐證上述說法。

● 「習川會」後，中美不只在經貿、台灣問題上取得共識，在香港問題上也取得一定默契。儘管美總統川普曾在會上提及香港議題，但並未正面表態支持「反送中」遊行。而從美將此前針對香港情況拋出諸多言論的唐偉康，調離美駐港澳總領事一職，也意味美方對涉入香港事務已畫下底線，不願涉入過深。

● 香港反《逃犯條例》修法抗爭不斷升級，除英國外，台灣大概最關注，也連帶推升蔡英文總統的聲望，綠營更不斷提出「今日香港，明日台灣」的警告。台港關係特殊，台灣聲援香港爭取民主理所當然，但也必須考慮到北京絕不容忍「台灣牌」與「香港牌」結合，政府任何舉動應從兩岸和平，三地共創三贏的新局面著手，如果只是想以支持香港來偷渡一黨之私，恐一併葬送台灣前途。

● 針對香港「反送中」民眾佔領立法會，遭到香港警方強制驅離，總統蔡英文2日表示，近來香港一連串的群眾活動，在在顯示出香港人民追求自由民主的心願。希望香港政府可以拿出誠意，來面對人民的請求，只有誠意的面對、誠實的面對，社會的衝突才可以解決。台灣也非常注意及關切香港民主自由的發展。

◎工商時報

● 中央銀行總裁楊金龍2日表示，國內名目利率雖維持低檔，實質利率水準與主要國家相較仍屬適中水準，但若台商資金大量回流、且未用於實質投資，全完停泊於國內金融市場，將進一步壓低國內利率水準，一旦境外資金大量匯回且集中兌換為新台幣，將讓新台幣面臨升值壓力。

●在中美重啟貿易談判之際，大陸國務院總理李克強2日重申推進對外開放。李克強說，中國將堅定不移推進對外開放，包括製造業及金融業；同時擴大債券市場雙向開放。他並重申，在這一過程中會保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，不會搞競爭性貶值。

●台中市政府為了防治空污，限制台中火力發電廠生煤使用量，冬季空污嚴重時將限制五部機組發電，經長沈榮津2日表示，限制一定會有所影響，台電則是直言：「做不到」。

●長榮航空與桃園市空服員職業工會2日進行罷工後第二次協商，歷經10小時討論，初步達成兩大共識。長榮航表示，雙手歡迎參加罷工的空服員歸隊，並呼籲工會尊重空服員回來上班意願，儘速歸還三寶。但因罷工仍未結束，長榮航2日仍預告7月11日至19日將取消550個航班。

(中時電子報)