暑假到了，來北海岸走走吧！賞鬼斧神工、聽夏日音樂會！2019北海岸夏日海洋慶典」系列活動，第2場大型活動「和平島大地音樂祭」將於7月6日(星期六)下午4點至8點30分，在基隆和平島公園熱鬧登場。

今(108)年為小鎮漫遊年，基隆中正區為40經典小鎮之一，包含和平島公園、正濱漁港、潮境公園、國立海洋科技博物館、望幽谷等人氣景點，去年8月和平島公園盛大開幕，讓國內外旅客對這處鬼斧神工的世界祕境留下深刻印象。

今年「和平島大地音樂祭」便以「世界的祕境，古老的聲音」為主題，搭配「2019寶島仲夏節」清涼下海及吃冰主軸特色，選在和平島公園沙灘區，以「ice ice你」仲夏主題曲的千人跳吃冰舞開場，現場品嘗全台12大冰品之一的基隆北海岸石花凍，為炎熱的暑假帶來基隆獨有的清涼仲夏之夜。

音樂會卡司找來金曲獎最佳原住民歌手桑布依來詮釋古老的聲音，加上廖文強、都市零件派對、夕慕水等歌手接力上陣，樂聲伴著和平島公園內巧奪天工的地貌、夕陽海景、郵輪出港畫面，盡情在這美麗的世界秘境景點放鬆一夏。

當天下午4點至6點，民眾於「和平島公園」粉絲團按讚推薦，即可免費入園。考量當天假日關係，為便利遊客到訪，北觀處提供免費接駁車，鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，從下午4點至晚上10點，巡迴於和平島公園至碧砂漁港沿線停車場間，及和平島公園至基隆火車站2條路線；開車的民眾，也請多利用周邊停車空間包含阿拉寶灣入口處收費停車場、海洋大學停車場及碧砂漁港收費停車場，再轉乘活動接駁車入園。

活動當天下午4點起，開放民眾於園內服務處攤位現場報名參加「ice ice你」吃冰舞開場活動，前300位報名參加者，可獲得仲夏冰品1份，邀請大家一起舞動同樂；當天下午4點起入園者亦可於園內服務處索取抽獎券，今年特與海科館合作，憑活動抽獎券至海科館還可享門票優惠!

和平島公園奇岩大千世界。（圖取自北觀處官網）

(中時電子報)