國民黨總統大選初選在即，電電公會前理事長、西陵集團董事長吳思鍾以題為「馬英九，請遠離郭台銘」的長篇文章發聲，除揭露馬英九是2000至2008年前的總統大選兩度送扁進總統府的黑幕，更透露這次郭這次出來，背後的推動手也是馬英九外，更警告「如果支持郭台銘，要附送一個民調8%的馬英九，同時要毁掉一個韓國瑜」，必須「慎思之」！

吳思鍾表示，知道郭台銘要參選，馬上寫信建議郭遠離馬英九；他說，郭也曾是他心中人選，但沒想到勸郭出來的竟然是馬英九！「緊接著看到的，是馬的策士們大舉出動，撲天蓋地的毁滅韓流，抹黑、詐術，手法同2004年打擊連、宋時如出一輒」。

他痛批，2016年政權怎麼丟掉的都搞不清楚，郭與馬結盟，泛藍選民如他都「投不下去」，更何況中間選民。

吳思鍾文中詳細描述，是馬英九兩次把陳水扁「送進總統府」。第一次是2000年總統大選，宋楚瑜因科技業大佬鼓勵而參選，他贊助沒有資源的宋陣營網路中心和民調中心，由孫大千帶領幾人在吳思鍾的企業大樓裡架宋楚瑜競選網站，並與盛治仁共同負責民調。

他回憶，當時民調估算宋可贏扁50至100萬票，卻因為馬英九在選前之夜，違反選罷法，宣佈了「連戰遙遙領先」的假民調，讓宋的支持者為了不讓阿扁當選，而「含淚改投連戰」，「這是馬英九第一次把陳水扁送進總統府」。

到了2004年泛藍團結的「連宋配」，吳思鍾更用「錯愕」形容選舉過程。他當時擔任親民黨聯絡人，但連宋競選總部負責人馬英九、國民黨動員聯絡人丁守中，在他不斷向國民黨要求展開輔選作業時，始終沒有回應。更令他「震駭」的，是馬的舊部鄭村棋甚至強力推動廢票聯盟，呼籲泛藍選民不投票或投廢票。

吳思鍾指出，最後只在選前一個月，國民黨才召開第一次也是唯一的一次輔選會議，態度也不甚積極，他說：「泛藍整合，本是一手好棋，但由於輔選主事者的不作為，以及馬前幕僚鄭村棋的反輔選，連宋竟然以兩萬票之差，敗給阿扁的兩顆子彈。」扁遭槍擊時，宋楚瑜建議，這屬於重大事件，應主張暫停選舉查明真相，但馬英九反對。

不僅如此，開票當夜，連宋與支持者在國民黨大樓前靜坐抗議，吳思鍾直指，就是馬英九告訴連宋「輸了要認命」，這是「馬英九第二次把阿扁送進總統府」。

國民黨兩次輸了選舉，更讓馬英九提早4年選總統。但吳思鍾大嘆，當了8年總統，最後以民調8%結束總統任期，讓泛藍丟掉政權，馬早該滿足，「没必要再來攪台灣政治的混水」。

吳思鍾說，孫大千指「韓五點製造庶民與權貴的對立」，他認為其中的「權貴」，是指馬和他的策士們，孫大千經歷過宋楚瑜遭假民調陷害之痛，不想讓悲劇在韓身上重演。

文末，吳思鍾提到，他不認識韓國瑜，但「絶不希望這樣的人才被做掉」，不必跟郭比經歷閱歷，而是要比「用人」，如蔣經國懂得用孫運璿、李國鼎、趙耀東等能人，使台灣成為四小龍之首。他盼國民黨參選人，能遠離權謀與詐術，以政策願景及執行能力爭取認同，輸贏都要光明磊落。

(中時 )