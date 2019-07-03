韓團隊對比前朝！反應爛路不到2周 李四川來查了。(影/中天新聞)

前里長一見到李四川帶著養工處長親自會勘延慶街的馬路，很是讚賞。（圖/中天新聞）

高雄市三民區延慶街，爛路終於要重修了！里長說，前朝官員都不理，但當他找上韓市府團隊後，隔不到兩週，馬上就進行勘查了。副市長李四川承諾，三個月內要鋪平這條路，行政效率之迅速，讓當地民眾好驚喜！韓市府上任以來，至6月底已經鋪了135條路，拆除五座陸橋。

中天新聞報導，前里長一見到李四川帶著養工處長親自會勘延慶街的馬路，立刻笑得合不攏嘴，為的就是因為當地這條爛了好多年的路，終於要處理了。相比過去跟前朝多次反應，卻毫無得到實質反應，實在差很大。6月24日里長大會時又再提出延慶街重鋪，沒想到這一次反應之後，韓市府團隊不到2周的時間，李四川就親自來現場會勘。

三民區安吉里長王淑美、前里長莊源榮帶著李四川看爛路，抱怨延慶街的道路一點都不平，馬路上有大面積的龜裂痕，還充滿著補丁，最爛的地方竟可以短短幾十米就有9快補丁。里長指出水溝旁的馬路還有很大的高低落差，這樣容易讓用路人發生跌倒意外。

李四川勘查後也直呼：「真的是很爛啦」，接著也馬上表示，「那我想我們會在這三個月裡面，改快去把它做整修」。

許多網友見到李四川來查路了，紛紛留言大讚說，「韓團隊效率高，讓人讚賞」、「感謝四川哥讓我上班整個路超平的」、「川哥就是很專業 」、「爛路就跟民進黨一樣，爛很多年 」、「綠吱又閉著眼睛說:市府都沒做事了」、「沒趕走大胖丁，高雄的路永遠都是補丁」、「不比較不知道一比較嚇一大跳，原來以前鬼遮"掩"」。

抱怨延慶街的道路一點都不平，馬路上有大面積的龜裂痕，還充滿著補丁，最爛的地方竟可以短短幾十米就有9快補丁。(圖/中天新聞)

(中時電子報)