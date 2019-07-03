豪大雨特報。(中央氣象局)

低壓影響雷雨 屏東滿州208mm最多

(08:15更新 新增大雨特報縣市)

受南北2低壓帶影響，中央氣象局表示，今（３）日屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林至高雄及臺東地區有局部大雨發生的機率，氣像專家指出，降雨情況會持續到下週二，期間不排除「劇烈天氣」的發生。

地面天氣圖。(中央氣象局)

氣象局今對雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市、臺東縣等6縣市發部大雨特報，更對屏東縣發布豪雨特報，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。預報員陳伊秀指出，今受日本南方海面滯留鋒及低壓，及南海低壓帶影響，中南部有豪雨及大雨機率發生，北部午後也有雷陣雨發生機率，不過較昨日稍緩。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，今(3)日受「木恩」颱風外圍、大的低壓環流影響，南部有陣雨或雷雨，其他地區偶有局部陣雨或雷雨；西半部午後強對流發展，加大雨勢；有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，要持續注意氣象局的特報。北部氣溫約在25至33度、中部24至32度、南部23至31度、東部24至33度。

他指出，最新模式模擬顯示，明(4)日起至下週二(9日)臺灣附近大氣環境盛行西南風，挾帶南海輸送而來的低層水氣，天氣不穩定，午後對流旺盛；迎風面的西南部，因地形造成輻合作用，在其他時段也會帶來局部陣雨或雷雨；期間不排除「劇烈天氣」的發生，要注意氣象局的特報。明日起大氣持續偏暖，白天未降雨時天氣悶熱。

(中時電子報)