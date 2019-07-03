被控於2017年駐紮伊拉克期間殘忍割喉IS青少年戰俘、還拍照和友人炫耀的美國海豹部隊排長蓋拉格（Edward Gallagher），昨（2）日判決結果出爐，出現驚人轉折，包括殺害戰俘、平民等6項指控全部無罪，僅拍照戰俘屍體的指控有罪，最大將被判處4個月有期徒刑。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，針對蓋拉格戰爭罪行的7項指控，美國海軍軍事法庭昨日做出最終判決，殺害戰俘、平民的6項指控全部無罪，僅和戰俘屍體拍照的指控有罪，被判處4個月有期徒刑，不過蓋拉格已經服刑201天，遠超過法庭要求，周二判決結束他就可重獲自由。

報導指出，穿著海軍白色軍服的蓋拉格在法庭上面無表情，他的妻子、兄弟、父母都出庭聆聽，蓋拉格全程未作證，交由律師為他辯護，律師並未否認蓋拉格和戰俘屍體合照的指控，強調這是他的「黑色幽默」，但無法證明他殺人或是干預司法。律師重申，蓋拉格是「老派、固執的戰士」，因此成為千禧世代海豹隊員的攻擊目標，「他們對他懷有個人仇恨。」

(中時電子報)