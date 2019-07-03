國民黨總統初選民調，預計於7月8日至7月14日展開，以室內電話抽樣方式進行，預計7月15日就公布結果，並於7月28日的國民黨全代會上確定提名人選。未料近日卻傳出綠營操作欲刻意「灌票」給高雄市長韓國瑜。對此，國民黨台南市議員謝龍介揭露三個目的。

蔡英文選舉操盤手、民進黨前秘書長洪耀福弟弟洪耀南日前貼文標示「有瑜點魚，無魚吃菜」，企圖號召綠營支持者為韓國瑜灌票。他認為，若是韓出線對民進黨來說比較有利。不過這篇文章發文後一陣子就撤掉。

據中評社報導，謝龍介認為綠營刻意灌票給韓，有三個目的。首先，蔡若敗選，也不致輸得太難看。第二，故意製造韓國瑜是弱者。第三，韓若能在國民黨初選勝出，蔡有藉口說韓的支持度其實沒有這麼高，以利於民進黨未來大選投票操作。

謝龍介表示，這是民進黨騙術，是蔡英文在藍綠未交戰之前就先為自己敗選預先準備的脫罪之術，「灌票」說的操作手法，只是蔡的選舉戰術運用。他認為，韓國瑜目前的民調支持度，不需要灌票，本來就在黨內五位參選人中居於領先地位。此外，民進黨初選時，也有很多不滿蔡的人想灌票給前行政院長賴清德，但結果為何賴卻輸給蔡那麼多呢？「灌票能發揮作用嗎？」

最後，謝龍介提及，民進黨號稱民主、進步，口口聲聲說人民是「頭家」，卻反其道而行。選舉一到，就要操弄人民去介入競爭政黨的初選，把人民當成傀儡。他說鼓動灌票，根本就不尊重人民的行為，只是顯示出蔡英文面對2020大選已慌了。

(中時電子報)